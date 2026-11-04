Panipat News: पालिका बाजार में पार्किंग पर विवाद, मेयर ने तलब की रिपोर्ट

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। पालिका बाजार स्थित नगर निगम कार्यालय के दोनों तरफ पार्किंग का ठेका देने से विवाद बढ़ गया है। मंगलवार को दूसरे दिन भी व्यापारियों ने विरोध जताया। पार्किंग फीस को लेकर दुकानदारों, ग्राहकों और ठेकेदार के कर्मचारियों के बीच कई बार कहासुनी हुई। बढ़ते विरोध के बाद मेयर कोमल सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले की रिपोर्ट तलब की।नगर निगम पहले पालिका बाजार के एक हिस्से में पार्किंग का ठेका देता था, लेकिन इस बार दोनों तरफ ठेका दिया गया है। ठेकेदार ने सोमवार से फीस वसूलनी शुरू की थी। मंगलवार को भी पार्किंग शुरू होने पर व्यापारियों ने विरोध जताया।व्यापारियों ने जताई कारोबार प्रभावित होने की आशंकाव्यापारी राजेश कुमार ने कहा कि बाजार में पहले ही ग्राहकों के वाहन खड़े करने की पर्याप्त जगह नहीं है। दोनों तरफ पार्किंग होने से दुकानों के सामने रास्ता बाधित होगा और कारोबार प्रभावित होगा। अनिल बंसल ने कहा कि ठेका देने से पहले दुकानदारों और व्यापारिक एसोसिएशन से चर्चा की जानी चाहिए थी। मौजूदा व्यवस्था से सामान लोड-अनलोड करने में भी परेशानी हो रही है।बरसत रोड निवासी सुमित शर्मा ने कहा कि त्योहारी सीजन में पार्किंग के कारण बाजार में आना-जाना मुश्किल हो गया है। प्रियंका रानी ने भी महिलाओं और बच्चों के साथ खरीदारी करने में परेशानी होने की बात कही। उन्होंने पार्किंग शुल्क अधिक होने का आरोप लगाया।मेयर बोलीं, दोनों पक्षों के हितों का रखेंगे ध्यानमेयर कोमल सैनी ने संयुक्त आयुक्त मनी त्यागी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जनता और व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मामले पर अधिकारियों से चर्चा की गई है और दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित समाधान निकाला जाएगा।