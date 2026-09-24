Panipat News: रिसालू रोड औद्योगिक क्षेत्र में जर्जर सड़कें और जलभराव बनीं मुसीबत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:41 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिमखाना क्लब में बुधवार को हुई रिसालू रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक में उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़कों, जलभराव और बिजली संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। साथ ही संबंधित विभागों से समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की गई।
एसोसिएशन के प्रधान मोहनलाल गर्ग ने कहा कि बारिश के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से रिसालू रोड पर जलभराव हो जाता है। एमजेआर चौक से पावर हाउस तक सड़क की हालत खराब है। वहीं इंडो रोड से रिसालू रोड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण भी लंबित है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है।
उद्यमियों ने बिजली सुरक्षा के लिए खंभों पर उचित कट-ऑफ/आइसोलेटर स्विच लगाने और बिजली शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए रिसालू रोड औद्योगिक क्षेत्र को 33 केवी एसडीओ, सनौली रोड के अंतर्गत लाने की मांग की। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और मुख्य सड़क पर माल की लोडिंग-अनलोडिंग के बजाय परिसरों के अंदर व्यवस्था सुनिश्चित करने का मुद्दा भी उठाया गया।
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बैठक में सेक्टर 23 व 28 टीडीआई सिटी की लंबित सड़क और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। इसके अलावा प्रदेश सरकार की एलएटीडी-वीएटी-12 ओटीएस योजना की समय-सीमा बढ़ाने और उद्यमियों के लिए अलग सहायता काउंटर स्थापित करने की मांग भी रखी गई।
इस अवसर पर एसोसिएशन के संरक्षक एमएल गर्ग, उपप्रधान विक्की कात्याल, सचिव विकास गोयल, कैशियर गिरीश मक्कड़, व्यापारी नवीन गुम्बर, नरेश गर्ग, संजय मंगला, संजीव नारंग, राकेश जैन और जेपी मलिक उपस्थित रहे।
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पानीपत। जिमखाना क्लब में बुधवार को हुई रिसालू रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक में उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़कों, जलभराव और बिजली संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। साथ ही संबंधित विभागों से समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की गई।
एसोसिएशन के प्रधान मोहनलाल गर्ग ने कहा कि बारिश के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से रिसालू रोड पर जलभराव हो जाता है। एमजेआर चौक से पावर हाउस तक सड़क की हालत खराब है। वहीं इंडो रोड से रिसालू रोड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण भी लंबित है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है।
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उद्यमियों ने बिजली सुरक्षा के लिए खंभों पर उचित कट-ऑफ/आइसोलेटर स्विच लगाने और बिजली शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए रिसालू रोड औद्योगिक क्षेत्र को 33 केवी एसडीओ, सनौली रोड के अंतर्गत लाने की मांग की। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और मुख्य सड़क पर माल की लोडिंग-अनलोडिंग के बजाय परिसरों के अंदर व्यवस्था सुनिश्चित करने का मुद्दा भी उठाया गया।
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बैठक में सेक्टर 23 व 28 टीडीआई सिटी की लंबित सड़क और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। इसके अलावा प्रदेश सरकार की एलएटीडी-वीएटी-12 ओटीएस योजना की समय-सीमा बढ़ाने और उद्यमियों के लिए अलग सहायता काउंटर स्थापित करने की मांग भी रखी गई।
इस अवसर पर एसोसिएशन के संरक्षक एमएल गर्ग, उपप्रधान विक्की कात्याल, सचिव विकास गोयल, कैशियर गिरीश मक्कड़, व्यापारी नवीन गुम्बर, नरेश गर्ग, संजय मंगला, संजीव नारंग, राकेश जैन और जेपी मलिक उपस्थित रहे।