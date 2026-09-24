Panipat News: ट्रैक्टर की लिफ्ट में फंसा स्कूटी सवार, गंभीर रूप से घायल

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समालखा। जीटी रोड स्थित मच्छरौली फ्लाईओवर पर बुधवार को एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को पहले समालखा के सामान्य अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। दिल्ली के तिलक नगर निवासी रमनदीप सिंह अपनी स्कूटी पर पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। मच्छरौली फ्लाईओवर पर पहुंचते ही उनकी स्कूटी आगे चल रहे एक ट्रैक्टर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि रमनदीप ट्रैक्टर के पीछे लगी लिफ्ट में जा फंसे। हादसे के वक्त वहां से गुजर रहे एक राहगीर दंपती ने तत्परता दिखाते हुए लिफ्ट में फंसे रमनदीप को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। समालखा थाना प्रभारी महिपाल सिंह ने बताया कि फिलहाल इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संवाद न्यूज एजेंसी