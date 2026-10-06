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Panipat News: हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा कर परिवार की खुशहाली के लिए की प्रार्थना

Tue, 06 Oct 2026 07:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:21 PM IST
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Devotees offered prayers at the Hanuman temple and prayed for the well-being of their families.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। असंध रोड स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और विशेष पूजा हुई। मंदिर में आस-पास के क्षेत्रों से सैंकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने पूजा कर परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मंदिर में हनुमान चालीसा और पूजा के बाद महिला भजन मंडली ने भजन-कीर्तन कर भगवान राम और हनुमान की महिमा का गुणगान किया।

मंदिर के पुजारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मंदिर में शाम पांच बजे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। उसके बाद पूजा हुई। जिसमें श्रद्धालुओं ने परिवार और बच्चों के विकास और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। पुजारी ने बताया कि मंदिर में हर मंगलवार सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। उसके बाद महिला भजन मंडली द्वारा भजन-कीर्तन किया जाता है। भजन-कीर्तन के माध्यम से लोगों को भगवान हनुमान की सच्ची भक्ति से अवगत कराया जाता है और उन्हें हनुमान लला की तरह सच्चे सेवक बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। भजन-कीर्तन के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है।
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