Panipat News: खोतपुरा में दो साल की बच्ची की मौत दादा-दादी ने मां पर ही लगाया आरोप

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पानीपत। खोतपुरा गांव में सोमवार देर रात दो साल की बच्ची सीमा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद उसके दादा-दादी ने उसकी मां मिथलेश देवी पर मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत करने की बात कही।इसके बाद मिथलेश अपने भाई प्रवेश के साथ बच्ची का शव लेकर जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह पहुंची। सेक्टर-13/17 थाना पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। परिजन के अनुसार, प्रथम दृष्टया में बच्ची की मौत का कारण खसरा (चेचक) है। इस पर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है।खोतपुरा निवासी प्रवेश ने बताया कि वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के कल्याणपुर गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से खोतपुरा में रह रहे हैं। उसकी बहन मिथलेश की शादी रामनिवास के साथ हुई थी। करीब दो साल पहले रामनिवास की मौत हो गई थी। इसके बाद मिथलेश अपने तीन बच्चों सात वर्षीय मनराज, चार वर्षीय रोहित और दो वर्षीय सीमा के साथ खोतपुरा में अपने मायके पक्ष के साथ रहने लगी।मिथलेश और उसके भाई प्रवेश ने आरोप लगाया कि बच्ची के दादा-दादी उनसे 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं और रुपये नहीं देने पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं। इसी वजह से मिथलेश और प्रवेश बच्ची का शव लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।बीमारी के दौरान हुई बच्ची की मौतप्रवेश के अनुसार, सीमा पिछले कुछ समय से बीमार थी और उसके शरीर पर निशान बन रहे थे। उसका इलाज भी कराया जा रहा था। सोमवार रात उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना बच्ची के दादा-दादी और चाचा को दी गई। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने मिथलेश और प्रवेश पर ही बच्ची को मारने का आरोप लगा दिया।बच्ची पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसमें परिजनों ने फिलहाल दादा-दादी या चाचा पर लिखित में कोई आरोप नहीं लगाए हैं। यदि जांच में कोई तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। -दीपक, थाना प्रभारी, सेक्टर 13-17।खोतपुरा में बच्ची को चेचक (खसरा) होने की जानकारी नहीं मिली है। बच्ची की रिपोर्ट मंगवाकर आगामी कदम उठाया जाएगा। -डॉ. विजय मलिक, सीएमओ।