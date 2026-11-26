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पानीपत। जिला सचिवालय सभागार में वीरवार को उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर सीएम विंडो और जन संवाद की लंबित शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और निर्धारित समयसीमा में उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए।उपायुक्त ने कहा कि सीएम विंडो और जन संवाद आम नागरिकों की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम हैं, जिनकी निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं। ऐसे में शिकायतों के निपटान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायतों को महज औपचारिकता समझकर निपटाने के बजाय उनकी तह तक जाकर वास्तविक समाधान करें। हमारा लक्ष्य केवल आंकड़ों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना और समय पर न्याय दिलाना होना चाहिए।उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को नियमित समीक्षा कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार, एसडीएम इसराना नवदीप, सीईओ डॉ. किरण, नगराधीश टीनू पोसवाल, डीएफओ पाटिल दीपक प्रभाकर व डीडीपीओ राजेश शर्मा मौजूद रहे।