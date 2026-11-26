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पानीपत। सिवाह गांव स्थित चौ. देवीलाल मेमोरियल कन्या मेमोरियल कॉलेज में वीरवार को एनएसएस द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। इसमें सभी स्वयंसेविकाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। एनएसएस अधिकारी प्रोफेसर पूनम कादियान ने स्वयंसेविकाओं को संविधान के बारे में बताया। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था।उन्होंने बताया कि इसी दिन संविधान सभा ने सभा में संविधान को अंगीकृत किया था। संविधान बनाने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुमन लता ने कहा कि संविधान हमारा गर्व व भारत की पहचान है, हर इंसान को बराबरी देना इसकी सबसे बड़ी शान है। कार्यक्रम के अंत में सभी स्वयं सेविकाओं को संविधान की रक्षा की शपथ भी दिलाई गई।