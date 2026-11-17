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पर्व के अंतिम दिन सोमवार को तड़के चार बजे से ही व्रतियों का अपने परिवारों के साथ छठ घाटों पर पहुंचना शुरू हो गया था। सिर पर पूजन सामग्री से भरी बांस की टोकरियां (दउरा) उठाए महिलाएं पारंपरिक गीतों के साथ घाटों की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही पूर्वी क्षितिज पर सूर्य देव की लालिमा बिखरी, व्रतधारियों ने जल में खड़े होकर विधि-विधान से उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य तथा परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा विशेष तैयारियां की गई थीं।इस दौरान संबंधित थाना पुलिस के प्रभारियों और पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटियां लगाई गई थीं। खुद पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने असंध रोड थर्मल रजवाहे पर पहुंचकर छठ पूजा में सहभागिता की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समस्त पूर्वांचल सभा के प्रधान उमा शंकर ने बताया कि इस बार पर्व को लेकर पूर्वांचल समाज के साथ-साथ स्थानीय निवासियों में भी अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला।बाॅक्सव्रती महिलाओं ने अनुभव किए साझाटीडीआई फरीदपुर निवासी मेमो देवी ने बताया कि बच्चों के बेहतर भविष्य और उनकी सुरक्षा के लिए हम हर साल यह अनुष्ठान रखते हैं। प्रीत विहार कॉलोनी निवासी सुशीला देवी ने बताया घर से दूर रहकर भी अपनी संस्कृति और लोक परंपराओं को इस तरह जीवंत देखना दिल को छू जाता है। असंध रोड घाट पर अर्घ्य देने पहुंचीं संगीता देवी ने बताया कि उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही मन को असीम शांति और संतुष्टि मिलती है।बाॅक्सअगले वर्ष फिर लौटने की कामना कीसूर्योपासना के इस महापर्व के संपन्न होने के बाद घाटों पर प्रसाद वितरण का दौर चला और व्रतियों ने अन्न-जल ग्रहण कर अपना व्रत खोला। इसके साथ ही अगले वर्ष फिर से इस महान पर्व के लौटने की कामना के साथ शहर का माहौल भक्तिमय बना रहा।