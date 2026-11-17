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प्रदूषण नियमों की पालना न करने और तय मानकों को ताक पर रखने वाले पानीपत के 14 उद्योगों में दो सरकारी संस्थान हैं। इनमें एनएफएल और शुगर मिल हंै। इन पर 48 घंटे में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश पर की गई है।प्रदूषण नियंत्रण के नियमों में राहत की मांग के लिए पानीपत के उद्यमियों ने एकजुट होकर शुक्रवार को जिला सचिवालय तक एक रोष मार्च निकाला था। उद्यमियों के विरोध प्रदर्शन के अगले ही दिन सीपीसीबी ने दो प्रमुख सरकारी उपक्रमों सहित 14 फैक्टरियों को सील करने के आदेश दिए थे। बोर्ड ने इकाइयों के कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) रद्द करने, बिजली व पानी के कनेक्शन काटने के साथ डीजी सेट को सील करने के निर्देश दिए हैं।पानीपत डायर्स एसोसिएशन के प्रधान नितिन अरोड़ा ने कहा कि उद्योग मंदी से जूझ रहा है और सीपीसीबी लगातार कार्रवाई कर रहा है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि सीपीसीबी के आदेश पर फैक्टि्रयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।