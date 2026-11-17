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पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने यह जानकारी सोमवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर विकास कार्य कर रही है। अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए वचनबद्ध है। खनन विभाग की टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में खनन से संबंधित वार्षिक लक्ष्य का 60 से 70 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। गांवों में सभी समाज के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई चौपालों का निर्माण कराया गया है।इसराना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं। वर्ष 2014 से अब तक प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नए पावर हाउस स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही नई सड़कों के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। पानीपत से सफीदों तक सड़क निर्माण के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सड़क का लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जबकि असंध रोड का कार्य भी तेजी से प्रगति पर है।मंत्री ने कहा कि एशियन गेम्स में देश की पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए हैं। यह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। इन टीमों में प्रदेश के आठ खिलाड़ी शामिल थे। यह प्रदेश की खेल प्रतिभा और युवाओं की मेहनत का प्रमाण है। सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दिए गए बयानों को पूरी तरह निराधार करार देते हुए कहा कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।