Panipat News: गीता मंदिर के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिला

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पानीपत। थाना शहर क्षेत्र के गीता मंदिर के पास वीरवार सुबह एक व्यक्ति (50) का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच की, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो गई। जन सेवादल के सदस्य चमन लाल गुलाटी ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि शव गीता मंदिर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। उन्होंने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर शव को जिला नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। शहर थाना प्रभारी देवेंद्र ने बताया कि श की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर, नैन गांव में भी एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मतलौडा थाना पुलिस उसकी शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है।