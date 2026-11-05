Panipat News: जीएसटी के सवालों पर लगाई बोली, तंबोला और जैकपॉट से परखा ज्ञान

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। आईबी पीजी कॉलेज के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग द्वारा बीकॉम अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जीएसटी चैंपियनशिप आयोजित की गई। इसमें 29 विद्यार्थियों ने भाग लेकर विषय र ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया।एक्टिविटी इंचार्ज आंचल बत्रा के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता के तीन चरण आयोजित हुए। जीएसटी ऑक्शन में विद्यार्थियों ने वर्चुअल मनी से सवालों पर बोली लगाई। जीएसटी तंबोला में संकेतों के आधार पर जीएसटी से जुड़े शब्दों की पहचान करनी थी, जबकि जीएसटी जैकपॉट में व्यावहारिक परिस्थितियों से जुड़े सवाल पूछे गए। प्रतियोगिता में तुषार व गुरप्रीत ने प्रथम, भूमि व रिंकी ने द्वितीय, अनन्या व हरलीन ने तृतीय और कनिका व रेनू ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। विजेताओं को सम्मानित किया गया।प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ विषय की व्यावहारिक समझ भी प्रदान करती हैं। विभागाध्यक्ष डॉ. सुनीत शर्मा ने भी विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया।20