फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Avi, a student of SD Vaish School, secures second place

Panipat News: एसडी वैश्य स्कूल की छात्रा अवी को दूसरा स्थान

Thu, 22 Oct 2026 06:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:51 PM IST
विज्ञापन
Avi, a student of SD Vaish School, secures second place
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सनौली। बाल भवन में आयोजित बाल प्रतियोगिताओं में एसडी वैश्य स्कूल की छात्रा अवी ने स्केचिंग प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। साथ ही विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में क्ले मॉडलिंग, कार्ड मेकिंग, स्केचिंग, पेंटिंग व दीया सजावट जैसी विभिन्न कलात्मक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

विद्यालय के चेयरमैन सुशील सिंगला, वाइस चेयरमैन संजय बंसल व प्रधानाचार्य मनीष गोयल ने कक्षा सातवीं की छात्रा अवी को इस उपलब्धि पर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता व कलात्मक कौशल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विद्यालय विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए सदैव प्रोत्साहित करता है, जिससे वे अपनी प्रतिभा को पहचान कर सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें।
विज्ञापन

29
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed