Panipat News: अमित मिस्टर, नेहा को मिस फ्रेशर का खिताब

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पानीपत। आईबी पीजी कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा एमए प्रथम वर्ष की फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन, कविता और फैशन वॉक की आकर्षक प्रस्तुतियों से मंच पर रंग जमा दिया। उत्साह और उमंग से भरे माहौल में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें मिस्टर फ्रेशर अमित और मिस फ्रेशर नेहा बनी।फ्रेशर्स पार्टी के दौरान विभिन्न श्रेणियों में विद्यार्थियों को खिताब देकर सम्मानित किया गया। कोमल को मिस इंटेलिजेंट का खिताब मिला। प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह, उप प्राचार्या डॉ. शशि प्रभा मलिक, राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. किरण मदान, विपणन विभागाध्यक्ष डॉ. पूनम मदान, पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. प्रवीण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया।प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। मंच संचालन एमए अंतिम वर्ष के मनीष, शिवानी, कामिनी और वंशिका ने किया। इस मौके पर विभागाध्यक्ष डॉ. किरण मदान, प्राध्यापिका खुशबू, राहुल कुमार, पूजा, कुलदीप शर्मा और रवि किरण मौजूद रहे।