Panipat News: दिवाली के दिन बसों के लिए मारामारी

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-त्योहारी सीजन में घर जाने वालों की लगी लंबी लाइन-बसों में सीट के लिए मारा मारीसंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत।दिवाली के दिन शनिवार को घर जाने वालों की बस अड्डे पर लंबी लाइन लगी रही। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रोडवेज बसों के माध्यम से अपने घरों की तरफ लौटते नजर आए। बसों में सीट नहीं मिलने के कारण यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को सुबह से लेकर शाम तक यात्रियों को बसों की मारामारी का सामना करना पड़ा। बस अड्डे पर दिनभर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। दिल्ली, चंडीगढ़, करनाल, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और अन्य रूटों पर जाने वाली बसों में सीट के लिए मारामारी की स्थिति बनी रही। बस आते ही यात्री सीट पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते थे, लेकिन अधिकतर यात्रियों को सीट नहीं मिल पाई। कई यात्री अपने परिवार और सामान के साथ बस अड्डे पहुंचे थे, लेकिन उन्हें खड़े होकर ही सफर करना पड़ा। बसों में सीट नहीं मिलने के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई।यात्री कार्तिक, सार्थक और विहान ने बताया कि उन्होंने काफी देर तक बस का इंतजार किया, लेकिन हर बस में भीड़ ही भीड़ थी। कुछ यात्री दो-दो बसें छोड़कर तीसरी बस में खड़े होकर जाने को मजबूर हुए। यात्रियों ने रोडवेज अधिकारियों से ऐसी स्थिति में पहले ही संबंधित तैयारियाें को पूरा करने की मांग की है। इससे अन्य यात्रियों को कोई परेशानी न हो।दिवाली के दिन यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए रोडवेज द्वारा अतिरिक्त बसों को कई रूटों पर चलाया गया। साथ ही कई रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए गए। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई समस्या न हो।विक्रम कांबोज, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो, पानीपत।25