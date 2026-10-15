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Panipat News: टप्पेबाज ने महिला की सोने की दोनों बालियां ठगीं

Thu, 15 Oct 2026 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:49 AM IST
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A con artist swindled a woman out of both her goldA con artist swindled a woman out of both her gold earrings. earrings.
पानीपत। शहर में टप्पेबाजों ने महिला को बातों में उलझाकर सोने की दोनों बालियां ठग लीं। गीता कॉलोनी निवासी महिला के साथ 13 अक्तूबर की शाम बरसत रोड पर भोला धर्मकांटे के पास वारदात हुई। एक दिन पहले जाटल रोड पर भी महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने की बाली और ओम ठगने का मामला सामने आया था। गीता कॉलोनी निवासी सूरजमुखी ने पुलिस को बताया कि वह दवा लेने के लिए बिचपड़ी चौक जा रही थीं। रास्ते में तीन युवकों ने उन्हें रोककर बातों में उलझा लिया। उनके झांसे में आकर महिला ने खुद ही कानों से सोने की दोनों बालियां उतारकर उन्हें दे दीं। इसके बाद आरोपी भाग गए। तहसील कैंप थाना प्रभारी बंसीलाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
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तहसील कैंप थाना प्रभारी बंसीलाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
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