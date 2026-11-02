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Panipat News: सांस्कृतिक प्रतियोगिता में एसडी विद्या मंदिर के 9 विद्यार्थियों ने जीते पदक

Mon, 02 Nov 2026 06:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:50 PM IST
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9 students from SD Vidya Mandir won medals in a cultural competition
- एकल अभिनय में आयुष्मान ने जीता स्वर्ण, समूह गान में आठ विद्यार्थियों ने हासिल किया रजत पदक
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। आठवीं राज्य स्तरीय स्कूली खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में एसडी विद्या मंदिर हुडा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। प्रतियोगिता के अंडर-11 आयु वर्ग में स्कूल के नौ विद्यार्थियों ने स्वर्ण व रजत पदक जीते।
एकल अभिनय प्रतियोगिता में आयुष्मान ने पानीपत जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं, समूह गान में आरव, उत्कर्ष, कीरत, देवांश, दक्ष, आरव, कार्तिक और अबीर ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक अपने नाम किया। विजेताओं को पदक और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।
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इस उपलब्धि पर स्कूल चेयरमैन तुलसी सिंगला, वाइस चेयरमैन विकास गर्ग, सचिव उत्तम गुप्ता, ऑडिटर रोहित गर्ग और प्रधानाचार्या डॉ. अनु गुप्ता ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल एवं रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी से बच्चों की प्रतिभा निखरती है।
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