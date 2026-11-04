Panipat News: ट्रेन की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:02 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
पानीपत। दिल्ली-अंबाला रेल लाइन पर जाटल पुल के पास बुधवार दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई।
जीआरपी थाना प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि उनको दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत की सूचना मिली थी। शव की शिनाख्त शिवनगर के आशीफ (23) के रूप में हुई। आशंका है कि ट्रैक पार करते हुए युवक ट्रेन की चपेट में आ गया।
विज्ञापन
जीआरपी थाना प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि उनको दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत की सूचना मिली थी। शव की शिनाख्त शिवनगर के आशीफ (23) के रूप में हुई। आशंका है कि ट्रैक पार करते हुए युवक ट्रेन की चपेट में आ गया।