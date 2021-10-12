Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Uncle acquitted in minor's kidnapping case

Panchkula News: नाबालिग के अपहरण मामले में चाचा बरी

Sun, 08 Nov 2026 01:04 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Uncle acquitted in minor's kidnapping case
पंचकूला। नाबालिग भतीजी के अपहरण और धमकी देने के चार साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी चाचा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 20 जुलाई 2022 को 13 वर्षीय लड़की घर से खेलने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पिता की शिकायत पर थाना सेक्टर-5 में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। अदालत में पीड़िता और उसके पिता मोती लाल ने आरोपी को निर्दोष बताया। अभियोजन आठ गवाह पेश करने के बावजूद आरोप साबित नहीं कर सका।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed