Panchkula News: नाबालिग के अपहरण मामले में चाचा बरी

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पंचकूला। नाबालिग भतीजी के अपहरण और धमकी देने के चार साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी चाचा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 20 जुलाई 2022 को 13 वर्षीय लड़की घर से खेलने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पिता की शिकायत पर थाना सेक्टर-5 में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। अदालत में पीड़िता और उसके पिता मोती लाल ने आरोपी को निर्दोष बताया। अभियोजन आठ गवाह पेश करने के बावजूद आरोप साबित नहीं कर सका।