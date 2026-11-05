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Panchkula News: 15 नवंबर को लगेगा 30वां रक्तदान शिविर

Thu, 05 Nov 2026 02:45 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:45 AM IST
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The 30th blood donation camp will be held on November 15
कालका। विवेकानंद मानव सेवा सोसायटी, कालका-पिंजौर की बैठक में 15 नवंबर को गीता भवन, हाउसिंग बोर्ड, कालका में आयोजित होने वाले 30वें रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता ऑर्गेनाइजर डॉ. पीयूष पुंज ने की। जनरल सेक्रेटरी डॉ. अजय वर्मा ने सदस्यों को विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां सौंपीं। वहीं सर्वसम्मति से रोहित पुंज, हिमांशु खोंसला, धर्मेंद्र शर्मा और आचार्य सुनील दत्त गौतम को शिविर का संयुक्त अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर सोसायटी के ऑर्गेनाइजर डॉ. पीयूष पुंज, सलाहकार हिमांशु खोंसला, वरिष्ठ उपप्रधान शेर चंद चावला, जनरल सेक्रेटरी डॉ. अजय वर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी शशि गुप्ता, उपप्रधान धर्मेंद्र शर्मा, सेक्रेटरी रोहित पुंज, आचार्य सुनील दत्त गौतम तथा सदस्य मुकेश बादल एवं अवनीश उपस्थित रहे। संवाद
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