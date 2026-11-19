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उन्होंने बताया कि प्रदेश में एचआईवी जांच का दायरा जुलाई 2026 के 85.2 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 94.7 प्रतिशत हो गया है। संक्रमित पाए गए लोगों में उपचार पाने वालों का अनुपात भी 83.7 से बढ़कर 91.1 प्रतिशत पहुंच गया है। वहीं, वायरल सप्रेशन का स्तर 95.8 प्रतिशत है।डॉ. मिश्रा ने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के संपर्क से बाहर हो चुके 6052 लोगों को तलाशकर दोबारा उपचार से जोड़ा गया है। अंबाला, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रोहतक और सोनीपत सहित सात जिले पहले ही सुरक्षित जिला बन चुके हैं।प्रदेश में एचआईवी नियंत्रण के लिए 105 जांच एवं परामर्श केंद्र, 24 उपचार केंद्र और 39 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा 15 ओपिओइड उपचार केंद्र और 31 सुरक्षा क्लीनिक भी कार्यरत हैं। डॉ. मिश्रा ने मां से बच्चे में एचआईवी, सिफलिस और हेपेटाइटिस-बी संक्रमण रोकने को सभी जिलों की प्राथमिकता बनाने के निर्देश दिए।