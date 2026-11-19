विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि 25 नवंबर को परिवहन मंत्री के साथ प्रस्तावित बैठक में मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर को परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मांगों पर चर्चा हुई थी। इसमें अगली बैठक में समाधान का आश्वासन दिया गया था।यूनियन की प्रमुख मांगों में 2016 में भर्ती चालकों को नियुक्ति तिथि से नियमित करना, वर्ष 1992 से 2002 के बीच नियुक्त चालकों को नियुक्ति तिथि से नियमित करना, बस अड्डा इंचार्ज के 194 पद सृजित करना, सभी चालकों को जोखिम भत्ता देना और भारी वाहन चालकों का ग्रेड बढ़ाना शामिल है।महासचिव कर्मवीर नरवाल ने कहा कि 25 नवंबर की बैठक में मांगों पर ठोस पहल नहीं हुई तो चालक आंदोलन करेंगे। इससे आम जनता को होने वाली परेशानी के लिए सरकार और परिवहन विभाग जिम्मेदार होंगे।कन्वेंशन में कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र धनखड़, कृष्ण गुराना, सत्यवान सिसाय, शमशेर सिंह सहित प्रदेशभर के यूनियन पदाधिकारी और हजारों चालक मौजूद रहे।