विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शहरी पंचकूला में सबसे अधिक 42 डेंगू मरीज मिले हैं। सूरजपुर में 29, पिंजौर में 21, कोट में 6, कालका में 5, पुराना पंचकूला में 4, रायपुररानी में 3, मोरनी में 1, नानकपुर में 1 और बरवाला में 1 मरीज मिला है।मलेरिया के इस साल अब तक 11 मामले सामने आए हैं। इनमें पुराना पंचकूला में सबसे अधिक 9, पिंजौर और शहरी पंचकूला में एक-एक मरीज मिला है। पिछले साल इसी अवधि तक मलेरिया के 10 मामले सामने आए थे।मच्छरों की रोकथाम के लिए जारी किए 8943 नोटिसमच्छरों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। 15 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग नगर उपविधि अधिनियम 1973 की धारा 214 के तहत 8943 नोटिस जारी कर चुका है। ये नोटिस उन स्थानों पर दिए गए हैं, जहां मच्छरों के पनपने की आशंका मिली।स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की है। कूलर, गमलों, पुराने टायरों और खाली बर्तनों में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक बार इनकी सफाई जरूर करें। बुखार होने पर खुद दवा लेने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं।