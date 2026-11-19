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रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 14542 अमृतसर-चंडीगढ़ दो दिसंबर से एक मार्च तक और 14541 चंडीगढ़-अमृतसर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रतिदिन रद्द रहेगी। इसी तरह 14630 फिरोजपुर-चंडीगढ़ एक दिसंबर से 28 फरवरी और 14629 चंडीगढ़-फिरोजपुर दो दिसंबर से एक मार्च तक नहीं चलेगी।डिब्रूगढ़ और कटरा जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावितडिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस (15903) चार दिसंबर से 26 फरवरी तक प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को रद्द रहेगी। वापसी में ट्रेन (15904) छह दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को नहीं चलेगी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कालका (14504) दो दिसंबर से 27 फरवरी तक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को रद्द रहेगी। कालका-कटरा (14503) एक दिसंबर से 26 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को नहीं चलेगी।नई दिल्ली-जालंधर सिटी ट्रेन (14681) एक दिसंबर से 28 फरवरी तक जालंधर के बजाय अंबाला छावनी तक ही आएगी। वापसी में ट्रेन (14682) दो दिसंबर से एक मार्च तक अंबाला छावनी से रवाना होगी।ये ट्रेनें भी रहेंगी प्रभावित- काठगोदाम-जम्मूतवी (12207) प्रत्येक मंगलवार और जम्मूतवी-काठगोदाम (12208) प्रत्येक रविवार को रद्द रहेगी।- योग नगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी (14605) प्रत्येक सोमवार और वापसी ट्रेन (14606) प्रत्येक रविवार को नहीं चलेगी।- अमृतसर-नंगल डैम (14505) और वापसी ट्रेन (14506) एक दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रतिदिन रद्द रहेंगी।- बरौनी-अंबाला (14523) प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार तथा अंबाला-बरौनी (14524) प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रद्द रहेगी।- लालकुआं-अमृतसर (14615) और वापसी ट्रेन (14616) प्रत्येक शनिवार को नहीं चलेगी।- पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर (14617) और वापसी ट्रेन (14618) निर्धारित अवधि में प्रतिदिन रद्द रहेंगी।- आगरा फोर्ट-होशियारपुर (11905) प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तथा वापसी ट्रेन (11906) मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को रद्द रहेगी।