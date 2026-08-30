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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Sanitation workers on strike for the 24th day; minister's effigy burned.

Panchkula News: 24वें दिन भी हड़ताल पर सफाई कर्मचारी, मंत्री का पुतला फूंका

Sun, 30 Aug 2026 01:26 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:26 AM IST
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Sanitation workers on strike for the 24th day; minister's effigy burned.
कार्रवाई की चेतावनी पर भड़के कर्मचारी, बोले- मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन और तेज करेंगे
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को 24वें दिन भी जारी रही। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम पंचकूला के सफाई कर्मचारी सेक्टर-14 स्थित निगम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। जिला प्रधान जोगिंद्र सिंह कांगड़ा की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी का पुतला फूंककर रोष जताया।
कर्मचारियों ने मंत्री की ओर से सफाई कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने की बात कहे जाने की कड़े शब्दों में निंदा की। जिला प्रधान जोगिंद्र सिंह कांगड़ा ने कहा कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को कार्रवाई की चेतावनी देने के बजाय कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाकर समाधान करना चाहिए।
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उन्होंने सरकार से सफाई कर्मचारियों की सभी जायज मांगें जल्द पूरी करने और कर्मचारियों के साथ हुए समझौतों को लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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धरने में संघ के सचिव विनोद कुमार सारसर, उपप्रधान मंजीत सिंह चांवरिया, जगबीर सिंह, रामसिंह, मोहनलाल, राजबीर, अजय कुमार, बलराज, राकेश कुमार, जयप्रकाश और विजय कुमार धोला समेत बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।
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