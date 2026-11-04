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Panchkula News: बैंक खाते से नौ बार में निकाले 6.87 लाख रुपये, केस दर्ज

Wed, 04 Nov 2026 02:46 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:46 AM IST
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Rs 6.87 lakh withdrawn from bank account in nine transactions; case registered
पंचकूला। साइबर ठगों ने अभयपुर निवासी एक युवक के बैंक खाते से 6 लाख 87 हजार 498 रुपये निकालकर ठगी कर ली। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 10 अक्टूबर को शाम करीब सात बजे सेक्टर-19 स्थित अपने कार्यालय से घर के लिए निकला था। शाम 7:11 बजे घर पहुंचने के बाद उसके मोबाइल पर बैंक ट्रांजेक्शन के मैसेज आने शुरू हो गए।
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मैसेज चेक करने पर पता चला कि उसके पंजाब नेशनल बैंक खाते से लाखों रुपये की निकासी हो चुकी है। रात करीब 8:15 बजे तक खाते से लगातार ट्रांजेक्शन होते रहे। पीड़ित ने तुरंत बैंक से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके बाद उसने दोस्त के मोबाइल से साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई।
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