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Panchkula News: रामगढ़ चौक पर गहरे गड्ढों से हादसों का खतरा

Wed, 14 Oct 2026 01:33 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:33 AM IST
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Risk of accidents due to deep potholes at Ramgarh Chowk.
रामगढ़। कस्बे के चौक पर सड़क में बने गहरे गड्ढों से राहगीरों को परेशानी हो रही है। इनसे हादसों का खतरा बना हुआ है। प्रदीप कुमार, मोहनलाल, पवन कुमार, नायब दीन, अशोक कुमार, सुरेश कुमार और अनिल कुमार सहित अन्य राहगीरों ने बताया कि चौक पर लंबे समय से गड्ढे बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इनकी मरम्मत नहीं कराई गई। इससे गड्ढे लगातार बड़े होते जा रहे हैं। रात के समय ये दिखाई नहीं देते और वाहन चालक व पैदल राहगीर दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बचते हैं। उन्होंने जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।
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