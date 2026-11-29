विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

­कई स्थानों पर सड़क के किनारे गहरी खाइयां हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द मरम्मत की मांग की है। मोरनी युवा संगठन के प्रधान मोहित परमार ने शनिवार को सड़क की बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।उनका आरोप है कि सड़क निर्माण के समय भी ग्रामीणों ने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, लेकिन विभाग ने शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। अब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। संवाद