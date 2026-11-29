Panchkula News: जोहड़ी से बड़ीशेर तक सड़क बदहाल, जगह-जगह गड्ढे व खाइयां
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:04 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:04 AM IST
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मोरनी। मोरनी से बड़ीशेर जाने वाली सड़क पर जोहड़ी गांव से बड़ीशेर तक जगह-जगह बने गहरे गड्ढे और सड़क के दोनों ओर हुए कटाव वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं।
कई स्थानों पर सड़क के किनारे गहरी खाइयां हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द मरम्मत की मांग की है। मोरनी युवा संगठन के प्रधान मोहित परमार ने शनिवार को सड़क की बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
उनका आरोप है कि सड़क निर्माण के समय भी ग्रामीणों ने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, लेकिन विभाग ने शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। अब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। संवाद
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कई स्थानों पर सड़क के किनारे गहरी खाइयां हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द मरम्मत की मांग की है। मोरनी युवा संगठन के प्रधान मोहित परमार ने शनिवार को सड़क की बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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उनका आरोप है कि सड़क निर्माण के समय भी ग्रामीणों ने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, लेकिन विभाग ने शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। अब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। संवाद
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