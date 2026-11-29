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शिकायत में ससुराल पक्ष ने 10 लाख रुपये और कार की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट करने और महिला की सैलरी, बैंक खाते व एटीएम पर नियंत्रण रखने के आरोप भी लगाए थे। संवाद विज्ञापन

शिकायत में ससुराल पक्ष ने 10 लाख रुपये और कार की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट करने और महिला की सैलरी, बैंक खाते व एटीएम पर नियंत्रण रखने के आरोप भी लगाए थे। संवाद

पंचकूला। पत्नी को चेहरे की त्वचा से जुड़ी स्थिति फुलबहरी को लेकर अपमानित करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को जमानत दे दी है। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया था कि शादी के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे फुलबहरी को लेकर ताने मारते थे।