Panchkula News: पिंजौर में बरसाती पानी की निकासी ठप, सड़कों पर जलभराव

संवाद न्यूज एजेंसीपिंजौर। शहर में बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था प्रभावित होने से कई इलाकों में सड़कों पर पानी बह रहा है। पिंजौर-कालका रोड, ईशरनगर मार्केट और हिमशिखा-विराटनगर रोड पर जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश का पानी नालों में जाने के बजाय सड़कों पर जमा हो रहा है।लोगों के अनुसार पिंजौर-कालका रोड पर पानी निकासी के लिए बनाए गए नालों की स्थिति खराब है। कई जगह सड़क किनारे नाले अधूरे पड़े हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से नालों की सफाई और अधूरे काम को पूरा करवाकर पानी निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।