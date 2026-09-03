Panchkula News: पंजाब सरकार की बाल विवाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पांच विवाह रोके

चंडीगढ़। पंजाब सरकार प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि पांच बाल विवाह रोके गए हैं। बच्चों के अधिकारों से समझौता और बाल विवाह जैसी गैर-कानूनी प्रथा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सरकार पूरे प्रदेश में बाल विवाह रोकथाम के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। अब तक 172 ऐसे अभियान आयोजित किए गए हैं। इन अभियानों से अभिभावकों, पंचायतों, स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों तथा कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया है। मंत्री ने लोगों से अपील की कि बाल विवाह की जानकारी मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या नजदीकी बाल विवाह रोकथाम अधिकारी से संपर्क करें। इससे समय रहते किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित किया जा सकेगा।