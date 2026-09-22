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Panchkula News: अवैध खनन पर शिकंजा कसने की तैयारी, निगरानी और नाकाबंदी बढ़ेगी

Tue, 22 Sep 2026 01:24 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:24 AM IST
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Preparations underway to crack down on illegal mining; surveillance and checkpoints to be stepped up.
अप्रैल से सितंबर 2026 तक 154 वाहन जब्त, 82.37 लाख जुर्माना वसूला, 103 एफआईआर दर्ज
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कालका और पंचकूला के 23 संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई जाएगी निगरानी
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। जिले में अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने निगरानी और नाकाबंदी बढ़ाने का फैसला लिया है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त सतपाल शर्मा ने अधिकारियों को अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को तुरंत जब्त करने और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। संभावित खनन स्थलों पर नाकों की संख्या बढ़ाने के साथ 24 घंटे निगरानी रखने को कहा गया है।
जिला माइनिंग अधिकारी अनिल कुमार के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2026 तक अवैध खनन के मामलों में 154 वाहन जब्त किए गए और 82 लाख 36 हजार 948 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान अवैध खनन के मामलों में 17 एफआईआर दर्ज की गईं। वहीं, जब्त वाहनों का जुर्माना नहीं भरने पर 86 अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस तरह कुल 103 एफआईआर दर्ज हुईं।
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इन इलाकों पर रहेगी खास नजर
डीसी सतपाल शर्मा ने कालका और पंचकूला उपमंडल के संवेदनशील इलाकों में नियमित औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। कालका क्षेत्र के बुर्जकोटिया, जबरोट, दीवानवाला, बसौला, पपलोहा, नानकपुर, चरणीया, महताब माजरा, कीर्तपुर, कर्मपुर, नवानगर और रामपुर जंगी तथा पंचकूला क्षेत्र के रत्तेवाली, खेतपराली, रामपुर, काजमपुर, हरिपुर, खेड़ी बड़ौना, हंगोली, बतौड़, मौली, टोडा, नटवाल और रिहोड़ में निगरानी बढ़ाई जाएगी।
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निलंबित साइटों और सील क्रशरों पर लगेंगे बोर्ड
उपायुक्त ने कहा कि आवंटित माइनिंग साइटों पर केवल सरकार के नियमों के अनुसार ही खनन किया जाए। निलंबित माइनिंग स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वहां खनन गतिविधि पर रोक की जानकारी स्पष्ट रहे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्रशरों का औचक निरीक्षण करने और नियमों के खिलाफ संचालित क्रशरों पर नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सील किए गए क्रशरों पर भी सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे।


पुलिस और खनन विभाग करेंगे संयुक्त निगरानी
डीसी ने खनन विभाग और पुलिस को आपसी समन्वय से नाकों की निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा, ताकि अवैध खनन रोकने की कार्रवाई प्रभावी ढंग से जारी रहे।
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