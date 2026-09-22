Panchkula News: विजयंत सिंह ढांडा का एनसीसी डीजी टीम में चयन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गुरुकुल के संरक्षक आचार्य देवव्रत समेत शिक्षकों ने फोन पर दी बधाईसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। पंचकूला के विजयंत सिंह ढांडा का एनसीसी डायरेक्टर जनरल (डीजी) टीम में चयन हुआ है। शूटिंग रेंज से शुरू हुए उनके सफर में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के पूर्व छात्र विजयंत ने सटीक निशानेबाजी के दम पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते हैं। एनसीसी डीजी टीम में चयन के बाद उन्होंने परिवार के साथ गुरुकुल और धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।विजयंत ने प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर एनसीसी की प्रतिष्ठित डायरेक्टर जनरल टीम में स्थान बनाया है। एनसीसी भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के महानिदेशक करते हैं। डीजी टीम में चयन को कैडेट के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है और इससे भविष्य में भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के अवसर भी बढ़ते हैं।आचार्य देवव्रत ने फोन पर दी बधाईविजयंत के चयन की जानकारी मिलने के बाद पंचकूला और हरियाणा में खुशी का माहौल है। गुरुकुल के संरक्षक और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विजयंत और उनके परिजनों को फोन पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गुरुकुल के प्रधान राजकुमार गर्ग, निदेशक ब्रिगेडियर डॉ. प्रवीण कुमार और प्राचार्य सूबेप्रताप सहित सभी आचार्यों ने भी विजयंत की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की।बलबीर सिंह से सीखी निशानेबाजीविजयंत के पिता एडवोकेट सतबीर सिंह ढांडा ने बताया कि इस सफलता का श्रेय गुरुकुल की अनुशासित दिनचर्या और उच्च नैतिक मूल्यों को जाता है। पढ़ाई में सामान्य रहने के बावजूद विजयंत का रुझान शुरू से राष्ट्र सेवा और खेलकूद की ओर रहा। उन्होंने प्रसिद्ध शूटिंग कोच बलबीर सिंह के मार्गदर्शन में एयर राइफल शूटिंग का गहन अभ्यास किया। इसी मेहनत के बल पर उन्होंने विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए और अब एनसीसी डीजी टीम में जगह बनाई है।