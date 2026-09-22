Panchkula News: नदी का पानी घुसने से फसलें खराब, रिटेनिंग वॉल की मांग

विज्ञापन

कालका के वार्ड 18 में कूड़ा न उठने की शिकायत पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। गांव श्यामपुर में नदी का पानी घुसने से फसलें खराब होने की शिकायत पर उपायुक्त सतपाल शर्मा ने संज्ञान लिया है। सोमवार को लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीणों ने नदी का पानी रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल बनवाने की मांग रखी। उपायुक्त ने सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता को मौके का मुआयना कर तत्काल रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।समाधान शिविर में उपायुक्त ने जिलावासियों की विभिन्न शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। कालका नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 में कूड़ा न उठाए जाने की शिकायत पर भी उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद के ईओ को सफाई कर्मचारी भेजकर वार्ड से कूड़ा उठवाने को कहा।सोमवार और वीरवार को लगता है समाधान शिविरउपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपायुक्त कार्यालय में आयोजित किया जाता है। शिविर में लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिविर से जुड़कर शिकायतों पर हुई कार्रवाई की निगरानी करते हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने जिलावासियों से समाधान शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याएं रखने की अपील भी की। शिविर में डीडीपीओ विशाल पराशर, तहसीलदार सुरेश कुमार, सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन सत्यवान भारद्वाज, नायब तहसीलदार मोरनी प्रद्युम्न, सीडीपीओ आरू वशिष्ठ और एचएसवीपी के एसडीओ नितिन हुड्डा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।