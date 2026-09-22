Panchkula News: समाधान शिविर में उठीं सफाई और पानी की समस्याएं

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नई पेयजल पाइपलाइन के लिए एस्टीमेट बनाने को कहावार्ड 18 में रोजाना कूड़ा उठाने और वार्ड 6 में अलग पाइपलाइन की मांग पहुंचीसंवाद न्यूज एजेंसीकालका। एसडीएम संयम गर्ग ने एसडीएम कार्यालय में आयोजित समाधान शिविर में लोगों की समस्याएं सुनीं। शिविर में वार्ड 18 में नियमित कूड़ा उठान और वार्ड 6 में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने की शिकायतें पहुंचीं। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। वार्ड 6 के लिए अलग पेयजल पाइपलाइन बिछाने को लेकर एस्टीमेट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए।वार्ड नंबर 18 के निवासी ने शिकायत में बताया कि कचरे का प्रतिदिन उठान नहीं होने से वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए नगर परिषद के संबंधित अधिकारी को जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।नई पाइपलाइन के लिए एस्टीमेट बनाने के निर्देशवार्ड नंबर 6 के निवासी ने पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने की समस्या रखी और वार्ड के लिए अलग पाइपलाइन बिछाने की मांग की। इस पर एसडीएम ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को जल्द एस्टीमेट तैयार कर अनुमोदन के लिए सरकार के पास भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलते ही नई पाइपलाइन बिछाने का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए।सोमवार और वीरवार को लगता है समाधान शिविरएसडीएम संयम गर्ग ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार समाधान शिविर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को कार्य दिवस पर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविरों से जुड़ते हैं और लोगों की शिकायतों पर हुई कार्रवाई की मॉनिटरिंग करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का बिना किसी विलंब के प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।