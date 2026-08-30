Panchkula News: कर्मचारियों के मुद्दे पर सियासत, कांग्रेस की चेतावनी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:05 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:05 AM IST
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चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में डीए, पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों के समर्थन में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल भी बड़ा सियासी मुद्दा बनती जा रही है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कर्मचारियों को खुला समर्थन देने का एलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर सरकार को चेतावनी दी। वड़िंग ने कहा कि शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना कर्मचारियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार को इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए और कार्रवाई की धमकी देकर कर्मचारियों को डराने या दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
वड़िंग ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार हड़ताल या प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को धमकाकर उनकी आवाज दबाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। वड़िंग ने कहा कि सरकार चाहें तो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके देख लें, इसके परिणाम कल्पना से भी कहीं अधिक दूरगामी होंगे।
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पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर सरकार को चेतावनी दी। वड़िंग ने कहा कि शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना कर्मचारियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार को इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए और कार्रवाई की धमकी देकर कर्मचारियों को डराने या दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
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वड़िंग ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार हड़ताल या प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को धमकाकर उनकी आवाज दबाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। वड़िंग ने कहा कि सरकार चाहें तो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके देख लें, इसके परिणाम कल्पना से भी कहीं अधिक दूरगामी होंगे।
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