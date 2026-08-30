Panchkula News: नशे और अपराध के खिलाफ चार दिशाओं से यात्रा निकालेगी भाजपा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:02 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:02 AM IST
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चंडीगढ़। पंजाब भाजपा नशे और अपराध के खिलाफ प्रदेशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी में है। पार्टी 15 सितंबर के बाद चार दिशाओं से 15 दिवसीय जागरूकता यात्राएं निकालने की योजना बना रही है। चार केंद्रीय मंत्री इन यात्राओं की अगुवाई करेंगे। अभियान के समापन पर जालंधर में बड़ी रैली करवाने की तैयारी है। इसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को बुलाने पर विचार किया जा रहा है।
भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में अभियान का अंतिम खाका तैयार किया जाएगा। पार्टी ने सीमा पार से बढ़ती नशा तस्करी और प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख मुद्दा बनाने की रणनीति बनाई है।
प्रस्तावित योजना के तहत यात्राएं मालवा, माझा और दोआबा समेत प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से शुरू होंगी। तलवंडी साबो, अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और एक अन्य जिले को शुरुआती केंद्र बनाने पर विचार हो रहा है। यात्राओं के दौरान विधानसभा स्तर पर बाइक रैलियां निकाली जाएंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 500 से 2000 लोगों की जनसभाएं भी आयोजित करने की योजना है। चार केंद्रीय मंत्री यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके जरिये भाजपा नशे और अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने के साथ आगामी चुनाव के लिए अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश करेगी।
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भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में अभियान का अंतिम खाका तैयार किया जाएगा। पार्टी ने सीमा पार से बढ़ती नशा तस्करी और प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख मुद्दा बनाने की रणनीति बनाई है।
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प्रस्तावित योजना के तहत यात्राएं मालवा, माझा और दोआबा समेत प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से शुरू होंगी। तलवंडी साबो, अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और एक अन्य जिले को शुरुआती केंद्र बनाने पर विचार हो रहा है। यात्राओं के दौरान विधानसभा स्तर पर बाइक रैलियां निकाली जाएंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 500 से 2000 लोगों की जनसभाएं भी आयोजित करने की योजना है। चार केंद्रीय मंत्री यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके जरिये भाजपा नशे और अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने के साथ आगामी चुनाव के लिए अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश करेगी।
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