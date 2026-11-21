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अदालत में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी ने एक फर्म पर चल रही जीएसटी कार्रवाई में राहत दिलाने के बदले 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 10 लाख रुपये लेते समय आरोपी को पकड़ लिया।गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। सीबीआई मामले में रिश्वत मांगने और लेने से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।