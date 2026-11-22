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संवाद न्यूज एजेंसीकालका। कालका में तुलसी विवाह का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने अपने घरों में विधि-विधान से तुलसी के पौधे का पूजन किया और सुख-समृद्धि की कामना की।कालका निवासी निशा ने बताया कि शनिवार को उन्होंने अपने घर के आंगन में एक चौकी पर तुलसी का पौधा स्थापित किया और उसके चारों ओर मंडप सजाया। इसके बाद तुलसी के पौधे को मेहंदी, मौली, धागा, फूल, चंदन, सिंदूर और सुहाग की सामग्री अर्पित की गई। साथ ही तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाकर उसका दुल्हन की तरह श्रृंगार किया गया। इसके उपरांत भगवान श्री गणेश की पूजा-अर्चना की गई और शालिग्राम का पूजन कर तुलसी विवाह की रस्में श्रद्धापूर्वक संपन्न की गईं।