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मोरनी। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता फूलचंद मुलाना एवं पूर्व विधायक सत्येंद्र राणा के निधन पर क्षेत्र के लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। दोनों नेताओं ने अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों और जनसेवा के चलते क्षेत्र के लोगों में उनकी विशेष लोकप्रियता रही।इस अवसर पर कुशाल सिंह परमार, खेमराज पूर्व सरपंच सहित अन्य लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं।