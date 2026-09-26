Panchkula News: शिरोमणि अकाली दल चंडीगढ़ में नई नियुक्तियां, सतनाम बैंस और सोहन सिंह सीनियर उपाध्यक्ष बने
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:17 AM IST
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चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल चंडीगढ़ ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से नई नियुक्तियां की हैं। पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में सतनाम सिंह बैंस और सोहन सिंह को सीनियर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इसके साथ ही कश्मीर सिंह बिल्लां सनौर को चंडीगढ़ का तीसरी बार उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये नियुक्तियां जत्थेदार और पूर्व विधायक गुलजार सिंह रणीके और शिरोमणि अकाली दल चंडीगढ़ के प्रधान सुरजीत सिंह राजा की अगुवाई में की गईं। पार्टी नेतृत्व ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को चंडीगढ़ के हर वार्ड तक पहुंचाने की उम्मीद जताई है।
चंडीगढ़ के प्रधान सुरजीत सिंह राजा ने कहा कि संगठन की मजबूती केवल पदों से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता से निरंतर संपर्क से आती है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई जिम्मेदारी पाने वाले नेता निष्ठा से काम करेंगे। राजा ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता बनाए रखने और लोगों की समस्याओं को नेतृत्व तक पहुंचाने का आह्वान किया। सतनाम सिंह बैंस ने कहा कि संगठन को मजबूत करना और पार्टी की विचारधारा जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में काम करने की बात कही।
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इसके साथ ही कश्मीर सिंह बिल्लां सनौर को चंडीगढ़ का तीसरी बार उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये नियुक्तियां जत्थेदार और पूर्व विधायक गुलजार सिंह रणीके और शिरोमणि अकाली दल चंडीगढ़ के प्रधान सुरजीत सिंह राजा की अगुवाई में की गईं। पार्टी नेतृत्व ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को चंडीगढ़ के हर वार्ड तक पहुंचाने की उम्मीद जताई है।
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चंडीगढ़ के प्रधान सुरजीत सिंह राजा ने कहा कि संगठन की मजबूती केवल पदों से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता से निरंतर संपर्क से आती है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई जिम्मेदारी पाने वाले नेता निष्ठा से काम करेंगे। राजा ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता बनाए रखने और लोगों की समस्याओं को नेतृत्व तक पहुंचाने का आह्वान किया। सतनाम सिंह बैंस ने कहा कि संगठन को मजबूत करना और पार्टी की विचारधारा जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में काम करने की बात कही।
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