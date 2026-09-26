Panchkula News: बुद्धा गार्डन के पास सुखना चो पर बनेगा हाईलेवल ब्रिज
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:21 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। शहर से पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, सकेतड़ी, आईटी पार्क और मनीमाजरा जाने वालों को जल्द नया वैकल्पिक रास्ता मिल सकता है। प्रशासन बुद्धा गार्डन के पास सुखना चो पर हाईलेवल ब्रिज बनाने और सड़क को किशनगढ़-भगवानपुरा की बाहरी तरफ से निकालने की योजना पर काम कर रहा है। इससे चंडीगढ़ से इन क्षेत्रों की दूरी करीब डेढ़ से दो किलोमीटर तक कम हो सकती है।
प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग ने इस रास्ते की फिजिबिलिटी जांच पूरी कर ली है। अब कंसल्टेंट की ओर से सर्वे और तकनीकी अध्ययन किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते के बीच मछली पालन विभाग के तीन एक्वेरियम आ रहे हैं। इन्हें लेकर विभाग के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। खास बात यह है कि सड़क के लिए किशनगढ़-भगवानपुरा की जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सर्वे पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट की लागत और डिजाइन का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासन के स्तर पर अंतिम मंजूरी के बाद ही नए रूट की औपचारिक घोषणा की जाएगी।
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इस योजना के तहत सुखना चो पर किशनगढ़ में बने मौजूदा कॉजवे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आम दिनों में लोग इस रास्ते से भी आईटी पार्क और मनीमाजरा की ओर आते-जाते रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक नया रूट तैयार होने से पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स और आसपास के सेक्टरों की सुखना लेक क्षेत्र से सीधी कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।
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चंडीगढ़। शहर से पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, सकेतड़ी, आईटी पार्क और मनीमाजरा जाने वालों को जल्द नया वैकल्पिक रास्ता मिल सकता है। प्रशासन बुद्धा गार्डन के पास सुखना चो पर हाईलेवल ब्रिज बनाने और सड़क को किशनगढ़-भगवानपुरा की बाहरी तरफ से निकालने की योजना पर काम कर रहा है। इससे चंडीगढ़ से इन क्षेत्रों की दूरी करीब डेढ़ से दो किलोमीटर तक कम हो सकती है।
प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग ने इस रास्ते की फिजिबिलिटी जांच पूरी कर ली है। अब कंसल्टेंट की ओर से सर्वे और तकनीकी अध्ययन किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते के बीच मछली पालन विभाग के तीन एक्वेरियम आ रहे हैं। इन्हें लेकर विभाग के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। खास बात यह है कि सड़क के लिए किशनगढ़-भगवानपुरा की जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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सर्वे पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट की लागत और डिजाइन का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासन के स्तर पर अंतिम मंजूरी के बाद ही नए रूट की औपचारिक घोषणा की जाएगी।
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इस योजना के तहत सुखना चो पर किशनगढ़ में बने मौजूदा कॉजवे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आम दिनों में लोग इस रास्ते से भी आईटी पार्क और मनीमाजरा की ओर आते-जाते रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक नया रूट तैयार होने से पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स और आसपास के सेक्टरों की सुखना लेक क्षेत्र से सीधी कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।