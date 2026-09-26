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Panchkula News: टैगोर में दिखे पंजाब की लोक संस्कृति के रंग

Sat, 26 Sep 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:20 AM IST
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Colors of Punjab's folk culture seen in Tagore
चंडीगढ़। पंजाब की लोक संस्कृति के रंग उस समय मंच पर जीवंत हो उठे जब एक के बाद एक कलाकार मंच पर आए और लोक नृत्य से दर्शकों को लोक विरासत से रूबरू करवाया। सेक्टर-18 के टैगोर थिएटर में शुक्रवार को रंग पंजाब दे कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
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पीएस आर्ट्स एंड कल्चरल सोसायटी मोहाली ने पंजाबी कला केंद्र मोहाली के सहयोग से यह कार्यक्रम करवाया। कार्यक्रम में कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति देकर पंजाब की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक दिखाई। कार्यक्रम में गिद्दा, लुड्डी और झूमर की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। पंजाबी मुटियारां ग्रुप ने भी प्रस्तुति दी। इसकी कोरियोग्राफी गुरदीप कौर ने की। लोक नृत्य, झूमर और लुड्डी की मूल कोरियोग्राफी भोला कलहेरी ने, जबकि गिद्दा की कोरियोग्राफी बलकार सिद्धू ने की। झूमर टीम में सिम्मी कहलों, रजनी गांधी, सिमरनजीत कौर, गुरसिमरनजीत कौर, सलोनी बब्बर, खुशमन कौर, बबीता कपूर, रुचि नरूला, निशा मित्तल, रंजना कपूर, डॉ. मीना चड्ढा और हरभजन कौर शामिल रहीं। हरप्रीत सिंह ने गायन किया। लुड्डी टीम में हरजीत सिंह कोहली, मलकीत सिंह, मनविंदर सिंह खालसा, नितिश कुमार हनी, अरविंदर शर्मा समेत अन्य कलाकारों ने प्रस्तुति दी। गिद्दा टीम में छवि सहजपाल, चनप्रीत कौर, हरप्रीत कौर, मनप्रीत कौर, सुप्रीत कौर, नीरज, बलजिंदर कौर, सलोमी, अंजलि, सुनीता, नीलम और अंजू लता शामिल रहीं।
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