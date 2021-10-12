Panchkula News: डीबेल्स में नेशनल स्पोर्ट्स डे, अंजुम मौदगिल ने बढ़ाया हौसला
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:53 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:53 AM IST
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ओलंपियन और अर्जुन अवॉर्डी निशानेबाज ने विद्यार्थियों से साझा किए अनुभव, निरंतर अभ्यास को बताया सफलता की कुंजी
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। दास एंड ब्राउन एक्सपीरिएंशियल लर्निंग स्कूल (डीबेल्स) में शुक्रवार को नेशनल स्पोर्ट्स डे उत्साह के साथ मनाया गया। दास ऑडिटोरियम में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में ओलंपियन, अर्जुन अवॉर्डी और आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता निशानेबाज अंजुम मौदगिल ने विद्यार्थियों से संवाद किया।
अंजुम मौदगिल ने अपने खेल जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफलता के लिए निरंतर अभ्यास, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य तय कर उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने खेल करियर, अनुशासन और चुनौतियों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका अंजुम ने अपने अनुभवों के आधार पर जवाब दिया।
स्कूल की प्रिंसिपल अंजू मेहता ने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, धैर्य, टीमवर्क और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को सफल खिलाड़ियों के अनुभवों से सीखने और अपनी प्रतिभा को सही दिशा देने का अवसर देते हैं।
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। दास एंड ब्राउन एक्सपीरिएंशियल लर्निंग स्कूल (डीबेल्स) में शुक्रवार को नेशनल स्पोर्ट्स डे उत्साह के साथ मनाया गया। दास ऑडिटोरियम में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में ओलंपियन, अर्जुन अवॉर्डी और आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता निशानेबाज अंजुम मौदगिल ने विद्यार्थियों से संवाद किया।
अंजुम मौदगिल ने अपने खेल जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफलता के लिए निरंतर अभ्यास, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य तय कर उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने खेल करियर, अनुशासन और चुनौतियों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका अंजुम ने अपने अनुभवों के आधार पर जवाब दिया।
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स्कूल की प्रिंसिपल अंजू मेहता ने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, धैर्य, टीमवर्क और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को सफल खिलाड़ियों के अनुभवों से सीखने और अपनी प्रतिभा को सही दिशा देने का अवसर देते हैं।
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