सरहद पार से आ रहे नशे को रोकने की जिम्मेदारी किसकी : गर्ग
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:32 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:32 AM IST
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चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी पंजाब के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि भाजपा पंजाब में नशे को लेकर यात्रा निकाल रही है लेकिन पहले भाजपा नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि सरहद पार से आ रहे नशे को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है।
गर्ग ने कहा कि हरियाणा में नशा लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में भारी मात्रा में नशा पकड़ा जा रहा है लेकिन भाजपा सिर्फ यात्रा में ही यह यात्रा निकाल रही है। इससे साफ है कि नशे को लेकर ठोस कार्रवाई करने की जगह भाजपा इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत कर रही है।
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गर्ग ने कहा कि हरियाणा में नशा लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में भारी मात्रा में नशा पकड़ा जा रहा है लेकिन भाजपा सिर्फ यात्रा में ही यह यात्रा निकाल रही है। इससे साफ है कि नशे को लेकर ठोस कार्रवाई करने की जगह भाजपा इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत कर रही है।
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