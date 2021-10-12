सरहद पार से आ रहे नशे को रोकने की जिम्मेदारी किसकी : गर्ग

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गर्ग ने कहा कि हरियाणा में नशा लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में भारी मात्रा में नशा पकड़ा जा रहा है लेकिन भाजपा सिर्फ यात्रा में ही यह यात्रा निकाल रही है। इससे साफ है कि नशे को लेकर ठोस कार्रवाई करने की जगह भाजपा इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत कर रही है।

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चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी पंजाब के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि भाजपा पंजाब में नशे को लेकर यात्रा निकाल रही है लेकिन पहले भाजपा नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि सरहद पार से आ रहे नशे को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है।