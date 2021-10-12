Panchkula News: शिरोमणि अकाली दल ने 9 सदस्यीय घोषणा पत्र कमेटी का किया गठन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:44 AM IST
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चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 9 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ पार्टी नेता बलविंदर सिंह भूंदड़ करेंगे।
दलजीत सिंह चीमा इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अन्य सदस्यों में गुलजार सिंह रणीके, हीरा सिंह गाबड़िया, महेशइंदर सिंह ग्रेवाल, बिक्रम सिंह मजीठिया, सिकंदर सिंह मलूका, सोहन सिंह और हरचरण सिंह बैंस शामिल हैं। पार्टी के विभिन्न इकाइयों के प्रधान विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। यह समिति पूरे पंजाब में यात्रा करेगी। इसका उद्देश्य किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों, नौजवानों, महिलाओं और कर्मचारियों से बातचीत करना है। इन सभी वर्गों की आकांक्षाओं, चिंताओं और प्राथमिकताओं को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा।
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दलजीत सिंह चीमा इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अन्य सदस्यों में गुलजार सिंह रणीके, हीरा सिंह गाबड़िया, महेशइंदर सिंह ग्रेवाल, बिक्रम सिंह मजीठिया, सिकंदर सिंह मलूका, सोहन सिंह और हरचरण सिंह बैंस शामिल हैं। पार्टी के विभिन्न इकाइयों के प्रधान विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। यह समिति पूरे पंजाब में यात्रा करेगी। इसका उद्देश्य किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों, नौजवानों, महिलाओं और कर्मचारियों से बातचीत करना है। इन सभी वर्गों की आकांक्षाओं, चिंताओं और प्राथमिकताओं को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा।
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