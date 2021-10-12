Panchkula News: पंजाब कांग्रेस ने गुलजार सिंह मामले में वित्त मंत्री पर कार्रवाई, नशे पर सरकार को घेरा

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वड़िंग ने कहा कि गुलजार सिंह के बयान में वित्त मंत्री का नाम होने के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। उन्होंने सत्ताधारी दल पर दलितों पर अत्याचार करने और गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है।एआईसीसी एससी विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने भी आप सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप 2022 में नशा खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। गौतम ने सवाल किया कि राजनीतिक संरक्षण के बिना नशा हर गांव और पंजाब की जेलों तक कैसे पहुंच रहा है।कांग्रेस नेताओं ने गुलजार सिंह के परिवार को न्याय दिलाने के लिए राज्य स्तरीय संघर्ष की घोषणा की है। पार्टी 15 सितंबर को एक विशाल रोष मार्च निकालेगी। इसका उद्देश्य नशे के तेजी से फैलते जाल के लिए सरकार की जवाबदेही तय करना है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट राज्य के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ करेंगे।