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Panchkula News: अकाली दल बिजली कटों के खिलाफ 16 को करेगा प्रदर्शन

Mon, 14 Sep 2026 12:49 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:49 AM IST
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Akali Dal to protest against power cuts on the 16th.
चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को एक घोषणा की। उन्होंने बताया कि पंजाब में बिजली कटों के विरोध में 16 सितंबर को राज्य भर में हलका स्तर पर प्रदर्शन होंगे।
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लंबे समय से चल रहे बिजली कटों से किसान, आम जनता और उद्योगपति बुरी तरह प्रभावित हैं। हर दिन दस-दस घंटे के कट लग रहे हैं। सुखबीर ने कहा कि सरकार ने बिजली संकट के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। राज्य में निर्बाध बिजली के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने सभी पंजाबियों से इस प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की। साथ ही, सरकार से बिजली बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की।
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