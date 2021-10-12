धरना देना कर्मचारियों का अधिकार पर बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले : अमन अरोड़ा

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चंडीगढ़। पंजाब में मंत्रियों के घरों के आगे कर्मचारियों के धरने पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि धरना देना हर किसी का अधिकार है लेकिन बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर कोई कर्मचारी अपने मुद्दों को लेकर बात करना चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अरोड़ा ने कहा कि उनकी बात सुनना और सभी मुद्दों का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है। प्रदर्शनों के साथ बातचीत भी हमेशा जारी रहनी चाहिए।