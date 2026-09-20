Panchkula News: गाड़ी में सो रहे व्यक्ति का मोबाइल चोरी

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पिंजौर। गांव बिटना में गाड़ी में सो रहे व्यक्ति का मोबाइल चोर ले गए। शिकायतकर्ता ने भीम सिंह ने बताया कि वह कंडाघाट हिमाचल प्रदेश से सामान खरीदने पिंजौर आया था। शुक्रवार की रात वह गाड़ी में सामान लोड कर गाड़ी में सो रहा था। गाड़ी का शीशा खुला था। मौके का फायदा उठाकर चोर गाड़ी से मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। भीम सिंह ने बताया उसने करीब 30 हजार का मोबाइल कुछ दिन पहले ही खरीदा था। उसने चोरी शिकायत पुलिस को दी है। संवाद